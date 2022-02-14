Пирло может возглавить худшую команду Серии А

Бывший главный тренер туринского «Ювентуса» Андреа Пирло может возглавить «Салернитану», утверждает издание La Gazzetta dello Sport.

Клуб, сейчас занимающий последнее место в турнирной таблице Серии А, предложил 42-летнему специалисту контракт на четыре года. Пирло раздумывает над предложением.

Отмечается, что в этом году Пирло уже отклонил предложения «Дженоа» и сборной Польши. Он всё ещё связан контрактом с «Ювентусом».

Руководство «Салернитаны» уже приняло решение об увольнении нынешнего главного тренера Стефано Колантуоно. Официальное объявление будет сделано в ближайшее время.

Пирло находится без работы с мая 2021 года, когда покинул «Ювентус». Специалист тренировал команду с августа 2020 года.