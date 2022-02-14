Переход Карраскаля в ЦСКА задерживается из-за проблем с документами

Полузащитник «Ривер Плейт» Хорхе Карраскаль Норман Капуозо по-прежнему не может перейти в ЦСКА, сообщает RMG.
По информации источника, колумбийский футболист уже попрощался со своими партнёрами по команде. Карраскаль должен был пройти медицинское обследование перед заключением контракта на прошлой неделе, однако из-за проблем с документами не смог отправиться в Россию.
Отметим, что Карраскаль уже выступал в Восточной Европе – колумбийский игрок провёл 41 матч за львовские «Карпаты», забил шесть голов и пять раз ассистировал своим партнёрам.
Профессиональную карьеру игрок начал в колумбийском клубе «Мильонариос», также он выступал за вторую команду испанской «Севильи». Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Хорхе Карраскаля в € 6,2 млн.
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