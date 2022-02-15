Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бонек: Шевченко был, скорее, пиарщиком сборной Украины, а тренировал команду Тассотти

Бонек: Шевченко был, скорее, пиарщиком сборной Украины, а тренировал команду Тассотти
Комментарии

Бывший президент Польского футбольного союза (PZPN) Збигнев Бонек поделился мнением о бывшем главном тренере сборной Украины и «Дженоа» Андрее Шевченко.

«К счастью, Шевченко не стал тренером сборной Польши, потому что, на мой взгляд, он был худшим кандидатом из имеющихся. Он бы приехал к нас после неудачно завершившегося приключения со сборной Украины, хотя известно, что он был, скорее, пиарщиком команды, а тренировал сборную Мауро Тассотти.

К тому же в «Дженоа» он проиграл 7 из 10 матчей. И такой «подбитый» тренер возьмётся за сборную Польши и будет руководить ею в крайне важном стыковом матче с Россией? После ухода Соузы единственным кандидатом мог быть польский тренер», — приводит слова Бонека Polsat Sport.

Новость по теме
Анатолий Бышовец предположил, почему Польша назначила Михневича, а не Шевченко
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022