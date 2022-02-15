Бонек: Шевченко был, скорее, пиарщиком сборной Украины, а тренировал команду Тассотти
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Бывший президент Польского футбольного союза (PZPN) Збигнев Бонек поделился мнением о бывшем главном тренере сборной Украины и «Дженоа» Андрее Шевченко.
«К счастью, Шевченко не стал тренером сборной Польши, потому что, на мой взгляд, он был худшим кандидатом из имеющихся. Он бы приехал к нас после неудачно завершившегося приключения со сборной Украины, хотя известно, что он был, скорее, пиарщиком команды, а тренировал сборную Мауро Тассотти.
К тому же в «Дженоа» он проиграл 7 из 10 матчей. И такой «подбитый» тренер возьмётся за сборную Польши и будет руководить ею в крайне важном стыковом матче с Россией? После ухода Соузы единственным кандидатом мог быть польский тренер», — приводит слова Бонека Polsat Sport.
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