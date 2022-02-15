Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бекхэм поделился ожиданиями от матча «ПСЖ» – «Реал»

Бекхэм поделился ожиданиями от матча «ПСЖ» – «Реал»
Комментарии

15 февраля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «ПСЖ» примет «Реал Мадрид». Встреча начнётся в 23:00 мск.

Экс-футболист Дэвид Бекхэм, выступавший на протяжении своей карьеры за оба клуба, поделился ожиданиями от предстоящего матча.

«Если мы посмотрим на игроков, на историю обеих команд, на страсть фанатов в двух городах, то увидим, что эта встреча – мечта для любого болельщика.

Я даже рад, что не буду присутствовать на стадионе. Для меня было бы очень волнительно вживую наблюдать за матчем двух команд, за которые я выступал. Я предпочитаю смотреть эту игру дома. Буду праздновать каждый гол, кто бы не забил», – приводит слова Бекхэма испанское издание Marca.

Новость по теме
«Самый переоценённый игрок в истории». Линекер и журналист Морган поспорили о Бекхэме
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022