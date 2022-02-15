Бекхэм поделился ожиданиями от матча «ПСЖ» – «Реал»
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15 февраля на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «ПСЖ» примет «Реал Мадрид». Встреча начнётся в 23:00 мск.
Экс-футболист Дэвид Бекхэм, выступавший на протяжении своей карьеры за оба клуба, поделился ожиданиями от предстоящего матча.
«Если мы посмотрим на игроков, на историю обеих команд, на страсть фанатов в двух городах, то увидим, что эта встреча – мечта для любого болельщика.
Я даже рад, что не буду присутствовать на стадионе. Для меня было бы очень волнительно вживую наблюдать за матчем двух команд, за которые я выступал. Я предпочитаю смотреть эту игру дома. Буду праздновать каждый гол, кто бы не забил», – приводит слова Бекхэма испанское издание Marca.
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