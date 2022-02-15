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Винисиус: Анчелотти — великий тренер со множеством трофеев, и он любит молодых игроков

Винисиус: Анчелотти — великий тренер со множеством трофеев, и он любит молодых игроков
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Вингер «Реала» Винисиус Жуниор рассказал об игре под руководством главного тренера Карло Анчелотти.

«Это великий тренер со множеством трофеев, и он любит молодых игроков. Он очень дотошный, что помогает мне играть хорошо. Он много с нами беседует, а поскольку мы молоды, порой даже обычный разговор очень помогает. Мы также смотрим много видео и достаточно часто выходим на поле. Помимо меня, из молодых игроков это очень помогает [Эдеру] Милитао, Родриго и [Эдуардо] Камавинга, которым тоже требуется такое внимание.

Я никогда не сомневаюсь в своей игре, но когда ты начинаешь чаще забивать и ассистировать, то становишься более важен для команды, а это, естественно, ещё больше добавляет уверенности. Ты стараешься помогать команде в любых обстоятельствах и в любом матче", — цитирует Винисиуса сайт УЕФА.

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