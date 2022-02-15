Хаверц высказался о своём прозвище «Король Кай»

Полузащитник лондонского «Челси» и сборной Германии Кай Хаверц рассказал о своём отношении к прозвищу «Король Кай», которое дала ему футбольная общественность.
«Те, кто меня знает, знают, что я бы никогда не назвал себя «Король Кай». Моё окружение называет меня просто Кай. Приставка «Король» исходит больше от прессы», — приводит слова Хаверца Sport1.de.
Напомним, недавно Хаверц забил победный гол в финале клубного чемпионата мира «Челси» — «Палмейрас» (2:1). Таким образом, Кай повторил достижение Лионеля Месси, который в 2011 году в составе «Барселоны» также забивал победные голы в финале ЛЧ и клубного чемпионата мира.
«Челси» вышел в финал клубного чемпионата мира после того, как в 1/2 финала турнира обыграл «Аль-Хиляль» (1:0). Бразильский «Палмейрас» в полуфинале одержал победу над египетским «Аль-Ахли» (2:0). В прошлом сезоне «Челси» выиграл Лигу чемпионов УЕФА.
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