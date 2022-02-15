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Лес Фердинанд — о темнокожих игроках: нам разрешают развлекать, но не дают быть лидерами

Лес Фердинанд — о темнокожих игроках: нам разрешают развлекать, но не дают быть лидерами
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Бывший футболист, а ныне директор «Куинз Парк Рейнджерс» Лес Фердинанд поделился мыслями о расизме в футболе.

«Лэмпард, Джеррард и Руни заканчивают карьеры, и Тони Адамс, Стив Брюс и все остальные говорят о том, какими отличными тренерами они станут, ведь у них были потрясающие карьеры. Когда карьеры завершают Иан Райт, Рио Фердинанд и Пол Инс, медиа не говорят о них так. У них тоже были великолепные карьеры. Частично это вина владельцев, но владельцы прислушиваются к медиа. Они должны быть выше этого, но так ли?

Футбольная ассоциация Англии предлагает разные инициативы, но это все лишь слова. Я уже 30 лет говорю с ними об этом невидимом барьере, который стоит перед темнокожими тренерами. Но ничего не меняется.

Выглядит так, словно нам разрешено любить футбол, когда мы игроки, но на этом всё. Нам разрешают развлекать, но не дают быть лидерами», – цитирует Фердинанда The Times.

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