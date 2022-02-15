«Наши стили очень похожи». Анчелотти – о «Реале» и «ПСЖ»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. Игра состоится сегодня, 15 февраля, в Париже. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.

«Мы встречаемся с отличной командой, но это дополнительная мотивация, а не повышенное давление. Подготовить команду на такой матч не очень сложно — все и так мотивированы до предела. Мы должны сыграть почти идеально. Обе команды будут играть с акцентом на атаку, но при этом стараться проводить быстрые контрвыпады. Наши стили очень похожи.

Мы уверены в себе перед завтрашним матчем. Эта игра достойна финала Лиги чемпионов, и нам предстоит победить одного из своих главных конкурентов в борьбе за этот кубок», — приводит слова Анчелотти официальный сайт УЕФА.