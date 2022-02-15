«Наши стили очень похожи». Анчелотти – о «Реале» и «ПСЖ»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. Игра состоится сегодня, 15 февраля, в Париже. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.
«Мы встречаемся с отличной командой, но это дополнительная мотивация, а не повышенное давление. Подготовить команду на такой матч не очень сложно — все и так мотивированы до предела. Мы должны сыграть почти идеально. Обе команды будут играть с акцентом на атаку, но при этом стараться проводить быстрые контрвыпады. Наши стили очень похожи.
Мы уверены в себе перед завтрашним матчем. Эта игра достойна финала Лиги чемпионов, и нам предстоит победить одного из своих главных конкурентов в борьбе за этот кубок», — приводит слова Анчелотти официальный сайт УЕФА.
- 15 февраля 2022
-
11:36
-
10:52
-
10:48
-
10:34
-
10:12
-
10:05
-
10:02
-
09:42
-
09:39
-
09:33
-
06:16
-
04:40
-
04:36
-
04:12
-
02:14
-
01:58
-
00:58
-
00:50
-
00:40
-
00:34
-
00:33
-
00:16
-
00:10
-
00:02
- 14 февраля 2022
-
23:52
-
23:45
-
23:25
-
23:23
-
23:09
-
22:45
-
22:43
-
22:32
-
22:23
-
22:22
-
21:57