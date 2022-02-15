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«Спортинг» — «Манчестер Сити». Платная прямая трансляция
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Лотар Маттеус назвал главных фаворитов Лиги чемпионов в этом сезоне

Лотар Маттеус назвал главных фаворитов Лиги чемпионов в этом сезоне
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Бывший футболист сборной Германии и «Баварии» Лотар Маттеус поделился мнением по поводу фаворитом нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

«Челси», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». «Бавария» тоже, если они справятся с травмами и приведут защиту в порядок. У «ПСЖ» также есть шанс, если их атака заработает.

Если это будет английская команда, я выберу «Манчестер Сити». В какой-то момент Пеп Гвардиола должен это сделать», – приводит слова Маттеуса немецкое издание kicker.

Плей-офф Лиги чемпионов-2021/22 стартует сегодня, 15 февраля. В первых матчах 1/8 финала «Пари Сен-Жермен» примет на своём поле мадридский «Реал», а «Манчестер Сити» сыграет на выезде со «Спортингом».

В прошлом году Лигу чемпионов выиграл «Челси».

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