«ПСЖ» — «Реал»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00

Сегодня, 15 февраля, «Пари Сен-Жермен» примет мадридский «Реал» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Игра состоится на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «ПСЖ» — «Реал».
Матч обслужит бригада арбитров из Италии. Главным судьёй назначен Даниэле Орсато. Помогать ему будут Чиро Карбоне и Алессандро Джаллатини. Резервный рефери – Даниэле Киффи. За VAR будут отвечать Марко Ди Белло и его ассистент Массилиано Иррати.
Напомним, «ПСЖ» на групповом этапе набрал 11 очков и занял второе место в своём квартете, уступив по очкам лишь «Манчестер Сити» (12). «Реал», набрав 15 очков, выиграл группу с «Интером», «Шерифом» и «Шахтёром».
- 15 февраля 2022
-
16:08
-
15:59
-
15:54
-
15:30
-
15:14
-
15:00
-
14:40
-
14:00
-
13:38
-
13:23
-
13:04
-
12:35
-
12:22
-
11:36
-
10:52
-
10:48
-
10:34
-
10:12
-
10:05
-
10:02
-
09:42
-
09:39
-
09:33
-
06:16
-
04:40
-
04:36
-
04:12
-
02:14
-
01:58
-
00:58
-
00:50
-
00:40
-
00:34
-
00:33
-
00:16