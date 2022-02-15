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«Спортинг» — «Манчестер Сити». Платная прямая трансляция
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23:00 Мск
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«ПСЖ» — «Реал»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00

«ПСЖ» — «Реал»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00
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Сегодня, 15 февраля, «Пари Сен-Жермен» примет мадридский «Реал» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Игра состоится на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «ПСЖ» — «Реал».

Матч обслужит бригада арбитров из Италии. Главным судьёй назначен Даниэле Орсато. Помогать ему будут Чиро Карбоне и Алессандро Джаллатини. Резервный рефери – Даниэле Киффи. За VAR будут отвечать Марко Ди Белло и его ассистент Массилиано Иррати.

Напомним, «ПСЖ» на групповом этапе набрал 11 очков и занял второе место в своём квартете, уступив по очкам лишь «Манчестер Сити» (12). «Реал», набрав 15 очков, выиграл группу с «Интером», «Шерифом» и «Шахтёром».

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