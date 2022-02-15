«Спортинг» — «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00

Сегодня, 15 февраля, «Спортинг» примет «Манчестер Сити» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Игра состоится на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне (Португалия). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спортинг» — «Манчестер Сити».
Матч обслужит сербская бригада арбитров, которую возглавит Срджан Йованович. В роли ассистентов выступят Урош Стойкович и Милан Михайлович. Резервный рефери – Новак Симович. За VAR будут отвечать немцы – Марко Фриц и Харм Осмерс.
Напомним, «Манчестер Сити» выиграл свою группу, набрав 12 очков и опередив в турнирной таблице квартета «Пари Сен-Жермен» (11). «Спортинг» занял второе место в своей группе, уступив по набранным очкам «Аяксу», но обойдя дортмундскую «Боруссию» и турецкий «Бешикташ».
- 15 февраля 2022
-
16:08
-
15:59
-
15:54
-
15:30
-
15:14
-
15:00
-
14:40
-
14:00
-
13:38
-
13:23
-
13:04
-
12:35
-
12:22
-
11:36
-
10:52
-
10:48
-
10:34
-
10:12
-
10:05
-
10:02
-
09:42
-
09:39
-
09:33
-
06:16
-
04:40
-
04:36
-
04:12
-
02:14
-
01:58
-
00:58
-
00:50
-
00:40
-
00:34
-
00:33
-
00:16