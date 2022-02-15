«Спортинг» — «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00

Сегодня, 15 февраля, «Спортинг» примет «Манчестер Сити» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Игра состоится на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне (Португалия). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спортинг» — «Манчестер Сити».



Матч обслужит сербская бригада арбитров, которую возглавит Срджан Йованович. В роли ассистентов выступят Урош Стойкович и Милан Михайлович. Резервный рефери – Новак Симович. За VAR будут отвечать немцы – Марко Фриц и Харм Осмерс.



Напомним, «Манчестер Сити» выиграл свою группу, набрав 12 очков и опередив в турнирной таблице квартета «Пари Сен-Жермен» (11). «Спортинг» занял второе место в своей группе, уступив по набранным очкам «Аяксу», но обойдя дортмундскую «Боруссию» и турецкий «Бешикташ».