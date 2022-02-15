Бекхэм высказался о еврокубковых амбициях «ПСЖ»

Бывший футболист «Пари Сен-Жермен» и сборной Англии Дэвид Бекхэм высказался о еврокубковых амбициях парижан, которые уже несколько сезонов подряд ставят перед собой задачу победить в Лиге чемпионов.
«Стремление «Пари Сен-Жермен» выиграть Лигу чемпионов? Иногда требуется время, чтобы всё встало на свои места. Люди всегда хотят результат прямо здесь и сейчас, но нужно запастись терпением. В один момент всё выстрелит. Я уверен, что это произойдёт в ближайшее время», — приводит слова Бекхэма Get French Football News.
Напомним, сегодня, 15 февраля, «Пари Сен-Жермен» примет мадридский «Реал» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Игра состоится на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.
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