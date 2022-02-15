Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спортинг» — «Манчестер Сити». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бекхэм высказался о еврокубковых амбициях «ПСЖ»

Бекхэм высказался о еврокубковых амбициях «ПСЖ»
Комментарии

Бывший футболист «Пари Сен-Жермен» и сборной Англии Дэвид Бекхэм высказался о еврокубковых амбициях парижан, которые уже несколько сезонов подряд ставят перед собой задачу победить в Лиге чемпионов.

«Стремление «Пари Сен-Жермен» выиграть Лигу чемпионов? Иногда требуется время, чтобы всё встало на свои места. Люди всегда хотят результат прямо здесь и сейчас, но нужно запастись терпением. В один момент всё выстрелит. Я уверен, что это произойдёт в ближайшее время», — приводит слова Бекхэма Get French Football News.

Напомним, сегодня, 15 февраля, «Пари Сен-Жермен» примет мадридский «Реал» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Игра состоится на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Новость по теме
Бекхэм поделился ожиданиями от матча «ПСЖ» – «Реал»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022