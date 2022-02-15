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Месси, Неймар и Мбаппе – в заявке «ПСЖ» на матч с «Реалом». Рамос — вне состава

Месси, Неймар и Мбаппе – в заявке «ПСЖ» на матч с «Реалом». Рамос — вне состава
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«Пари Сен-Жермен» на своём официальном сайте объявил заявку на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Реалом». В состав парижан включён бразилец Неймар, который по причине травмы пропустил около трёх месяцев. А вот испанский защитник Серхио Рамос остался вне заявки из-за повреждения.

Состав «ПСЖ» на матч с «Реалом»: Навас, Хакими, Кимпембе, Маркиньос, Верратти, Мбаппе, Паредес, Икарди, Неймар, Ди Мария, Данилу, Дагба, Вейналдум, Курзава, Эррера, Диалло, Дракслер, Керер, Нуну Мендеш, Гейе, Месси, Симонс, Доннаррумма, Летелье.

Напомним, сегодня, 15 февраля, «Пари Сен-Жермен» примет на своём поле мадридский «Реал» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Игра состоится на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

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