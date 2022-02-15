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Миятович – о матче «ПСЖ» — «Реал»: на Мбаппе будет оказано колоссальное давление

Миятович – о матче «ПСЖ» — «Реал»: на Мбаппе будет оказано колоссальное давление
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Бывший нападающий «Реала» Предраг Миятович высказался о предстоящем матче мадридского клуба с «Пари Сен-Жермен».

«Это ранний финал между двумя командами, которые намерены добиться серьёзных результатов в Лиге чемпионов. У «Реала» есть множество преимуществ. Мы не должны забывать об уровне чемпионата Испании и хорошей игре «Реала» в этом сезоне.

Мбаппе? У него сильный характер и индивидуальность. Но я думаю, что на Килиана будет оказано колоссальное давление. Вероятно, Мбаппе справится с ним, но незаметно это точно не пройдёт — говорю по своему опыту. В Париже он попытается выдать игру всей своей жизни. Однако в ответном матче на «Сантьяго Бернабеу» Килиан будет понимать, что его будущее — тут, и это будет хорошо для «Реала», — приводит слова Миятовича AS.

Напомним, сегодня, 15 февраля, «Пари Сен-Жермен» сыграет на своём поле с мадридским «Реалом» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Встреча состоится на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

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