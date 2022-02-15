Орещук — о Бакаеве: ему нужно немного спуститься на землю. Он избалован финансами

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал, из-за чего произошёл разлад с полузащитником «Спартака» Зелимханом Бакаевым.
«Из-за чего прошёл разлад с Бакаевым? Его папа захотел порулить. Папа всем захотел порулить и решил, что его сын уже вырос, агенты ему не нужны. Когда футболиста из академии выгоняли, агенты нужны были. Когда в сборной проблемы были, агенты нужны были. Как только в «Спартаке» не играл и нужно было найти аренду, агенты нужны были. Как только заиграл, так сразу – «мы сами».
Когда футболист звонил, по 3-4 часа в уши жужжал, что не так тренируют, не такие там упражнения, не на той позиции играет, ты должен выслушать и свои аргументы привести. Я разговаривал с Зелимханом больше, чем со своей семьёй. Мне жена постоянно говорила: «Ну ты когда наговоришься? Давай или спать, или детьми займись». Я постоянно разговаривал. Ну и в один прекрасный момент: «Мы сами» – «Вопросов нет».
Искал ли Бакаев проблему в себе? Нет, ему всё время кажется, что он всегда прав.
Бакаев сильный футболист? Был, да. Давай так. Пока не был избалован финансами, был сильный. Сейчас то, что я слышу, сколько хочет, и то, как он играет, не та цена за такого футболиста. Я думаю, нужно немного спуститься на землю ему», — сказал Орещук в видео на YouTube-канале oSporteTV.
- 15 февраля 2022
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