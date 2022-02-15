Новичок «Зенита» Адамов: захотелось попробовать свои силы в лучшей команде страны

Новичок «Зенита», защитник Арсен Адамов рассказал о причинах перехода в стан сине-бело-голубых из «Урала».

«Комфортно чувствую себя и справа, и в центре защиты. Как распорядится главный тренер, там и буду действовать. Конечно, здесь игроки достаточно высокого класса. Считаю, что уже полностью адаптировался. Скорости другие, но могу сказать, что уже привык на сто процентов.



Почему выбрал «Зенит»? Главный тренер хотел видеть меня в команде. Этот фактор повлиял больше. Конечно, «Зенит» — чемпион, ежегодно выступающий в еврокубках, и мне хотелось попробовать свои силы в лучшей команде страны», — приводит слова Адамова официальный сайт «Зенита».

Адамов выступал за «Урал» с 2021 года. В нынешнем сезоне 22-летний футболист принял участие в 17 матчах Российской Премьер-Лиги за екатеринбургский клуб и забил 1 гол. Он выступает преимущественно на позиции правого защитника, хотя обладает опытом игры как в центре обороны, так и слева. В последнее время вызывается в сборную России.

«Урал» набрал 19 очков в 18 матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (38).