Прохин: «Зенит» — это какой-то другой уровень. Гегемон нашего чемпионата
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Защитник «Сочи» Данила Прохин заявил, что из конкурентов по Российской Премьер-Лиге его больше всех впечатляет «Зенит».
«Сочи» рвётся в Лигу чемпионов? Пока об этом рано говорить — только полсезона прошло. Но кому не хочется подняться повыше, попасть в Лигу чемпионов? Мы не исключение.
Кто из конкурентов больше всего впечатляет? Всё-таки «Зенит». Это какой-то другой уровень. Гегемон нашего чемпионата. Пока мало у кого получается навязать ему борьбу», — сказал Прохин в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
Напомним, на момент зимней паузы в сезоне-2021/2022 «Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, набрав 38 очков в 18 матчах. На втором месте располагается московское «Динамо» (36). Замыкает тройку лидеров «Сочи» (31).
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