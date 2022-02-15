Владислав Галкин продлил контракт с «Динамо» и ушёл в аренду в РФШ

Полузащитник московского «Динамо» Владислав Галкин перешёл в латвийский РФШ. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых. При этом хавбек продлил соглашение с москвичами.
Галкин является воспитанником «Динамо» и выступает в динамовской системе футбола с 2016 года. Он становился победителем молодёжного первенства сезона-2019/2020, а за «Динамо-2» сыграл 32 матча и забил 12 мячей. Владислав дебютировал за основную команду в кубковой игре со ставропольским «Динамо» 22 сентября 2021 года, а спустя месяц провёл первый матч в чемпионате страны в домашней игре с «Арсеналом».
РФШ является чемпионом Латвии сезона-2021 и будет представлять страну в отборочном турнире Лиги чемпионов. 13 февраля московский клуб провёл товарищеский матч с рижанами, завершившийся со счётом 1:1.
- 15 февраля 2022
-
17:38
-
17:37
-
17:35
-
17:20
-
17:11
-
16:55
-
16:44
-
16:37
-
16:23
-
16:15
-
16:14
-
16:08
-
15:59
-
15:54
-
15:30
-
15:14
-
15:00
-
14:40
-
14:00
-
13:38
-
13:23
-
13:04
-
12:35
-
12:22
-
11:36
-
10:52
-
10:48
-
10:34
-
10:12
-
10:05
-
10:02
-
09:42
-
09:39
-
09:33
-
06:16