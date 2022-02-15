Владислав Галкин продлил контракт с «Динамо» и ушёл в аренду в РФШ

Полузащитник московского «Динамо» Владислав Галкин перешёл в латвийский РФШ. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых. При этом хавбек продлил соглашение с москвичами.

Галкин является воспитанником «Динамо» и выступает в динамовской системе футбола с 2016 года. Он становился победителем молодёжного первенства сезона-2019/2020, а за «Динамо-2» сыграл 32 матча и забил 12 мячей. Владислав дебютировал за основную команду в кубковой игре со ставропольским «Динамо» 22 сентября 2021 года, а спустя месяц провёл первый матч в чемпионате страны в домашней игре с «Арсеналом».



РФШ является чемпионом Латвии сезона-2021 и будет представлять страну в отборочном турнире Лиги чемпионов. 13 февраля московский клуб провёл товарищеский матч с рижанами, завершившийся со счётом 1:1.