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«Манчестер Сити» предложил € 6,5 млн плюс бонусы за 17-летнего форварда «Атлетико Минейро»

«Манчестер Сити» предложил € 6,5 млн плюс бонусы за 17-летнего форварда «Атлетико Минейро»
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17-летний нападающий «Атлетико Минейро» Савио может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах игрока заинтересован «Манчестер Сити», сообщает в «Твиттере» журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, «горожане» предложили бразильскому клубу € 6,5 млн плюс бонусы за трансфер игрока. Если «Ман Сити» купит форварда, его отдадут на правах аренды в нидерландский ПСВ. Отмечается, что игроком также интересуются лондонский «Арсенал» и представители группы «Ред Булл».

Савио является воспитанником «Атлетико Минейро». Контракт форварда с клубом рассчитан до 31 декабря 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

Видеообзор матча 25-го тура АПЛ «Норвич» — «Манчестер Сити»:

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