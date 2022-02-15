Желько Бувач: верим, что опыт в РФШ поможет Галкину реализовать свой талант

Заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач объяснил решение отдать полузащитника Владислава Галкина в аренду в латвийский клуб РФШ.
«Крайне важно как для «Динамо», так и для самого Владислава, чтобы он сделал следующий шаг вперёд. Поэтому мы приняли решение предоставить ему игровую практику в хорошо организованной команде, которая действует в похожем на наш стиле. Мы верим, что опыт в РФШ поможет Владиславу реализовать свой талант и вырасти в очень хорошего футболиста», — цитирует Бувача пресс-служба бело-голубых.
Галкин является воспитанником «Динамо» и выступает в динамовской системе футбола с 2016 года. Он становился победителем молодёжного первенства сезона-2019/2020, а за «Динамо-2» сыграл 32 матча и забил 12 мячей. Владислав дебютировал за основную команду в кубковой игре со ставропольским «Динамо» 22 сентября 2021 года, а спустя месяц провёл первый матч в чемпионате страны в домашней игре с «Арсеналом».
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