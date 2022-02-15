Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спортинг» — «Манчестер Сити». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Желько Бувач: верим, что опыт в РФШ поможет Галкину реализовать свой талант

Желько Бувач: верим, что опыт в РФШ поможет Галкину реализовать свой талант
Комментарии

Заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач объяснил решение отдать полузащитника Владислава Галкина в аренду в латвийский клуб РФШ.

«Крайне важно как для «Динамо», так и для самого Владислава, чтобы он сделал следующий шаг вперёд. Поэтому мы приняли решение предоставить ему игровую практику в хорошо организованной команде, которая действует в похожем на наш стиле. Мы верим, что опыт в РФШ поможет Владиславу реализовать свой талант и вырасти в очень хорошего футболиста», — цитирует Бувача пресс-служба бело-голубых.

Галкин является воспитанником «Динамо» и выступает в динамовской системе футбола с 2016 года. Он становился победителем молодёжного первенства сезона-2019/2020, а за «Динамо-2» сыграл 32 матча и забил 12 мячей. Владислав дебютировал за основную команду в кубковой игре со ставропольским «Динамо» 22 сентября 2021 года, а спустя месяц провёл первый матч в чемпионате страны в домашней игре с «Арсеналом».

Новость по теме
Павел Пивоваров: очень рассчитываем на Галкина в перспективе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022