Юрген Клопп высказался о предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Интером»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о предстоящем матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с миланским «Интером».



«Мы знаем, что «Интер» будет защищаться очень компактно. У них есть игроки мирового класса и отличный тренер. Я думаю, что в этом сезоне «Интер» — лучшая команда Италии: они очень креативны, они знают, что делают, и показывают хорошую игру.



Мы в Лиге чемпионов, нет сомнений, что это топ-команда. У нас есть шанс, и мы должны попытаться выиграть», — цитирует Клоппа сайт журналиста Альфредо Педуллы.



Матч «Интер» — «Ливерпуль» состоится в ночь с 16 на 17 февраля мск. Встреча пройдёт на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Видеообзор матча 25-го тура АПЛ «Бёрнли» — «Ливерпуль»:

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