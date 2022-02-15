Ильзат Ахметов приступил к тренировкам в общей группе ЦСКА
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Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов приступил к тренировкам в общей группе команды. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба в своём «твиттере».
Футболист пропустил первую часть сборов армейцев из-за заражения коронавирусом. В этом сезоне Российской Премьер-Лиги Ахметов провёл 17 матчей, в которых забил один гол.
Ильзат Ахметов присоединился к команде после прохождения планового медицинского осмотра. Ранее нападающий Чидера Эджуке не отправился с командой на первые сборы, так как находился в расположении сборной Нигерии на Кубке африканских наций.
Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). Второе место в чемпионате России с 36 очками занимает «Динамо». ЦСКА располагается на четвёртом месте в первенстве.
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