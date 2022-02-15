«Ливерпуль» предложил 36-летнему Милнеру продлить контракт на год

36-летний полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер может продлить контракт с мерсисайдским клубом.
Как сообщает в «Твиттере» журналист Фабрицио Романо, красные предлагают хавбеку продлить действующее соглашение на год. Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп хочет сохранить англичанина в команде.
Напомним, Милнер выступает за «Ливерпуль» с 2015 года. Контракт игрока с клубом истекает 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне 36-летний полузащитник принял участие в 16 матчах английской Премьер-лиги, в которых отдал одну результативную передачу.
«Ливерпуль» в 24 матчах набрал 54 очка и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.
Видеообзор матча 25-го тура АПЛ «Бёрнли» — «Ливерпуль»:
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