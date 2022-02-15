Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спортинг» — «Манчестер Сити». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» предложил 36-летнему Милнеру продлить контракт на год

«Ливерпуль» предложил 36-летнему Милнеру продлить контракт на год
Комментарии

36-летний полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер может продлить контракт с мерсисайдским клубом.

Как сообщает в «Твиттере» журналист Фабрицио Романо, красные предлагают хавбеку продлить действующее соглашение на год. Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп хочет сохранить англичанина в команде.

Напомним, Милнер выступает за «Ливерпуль» с 2015 года. Контракт игрока с клубом истекает 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне 36-летний полузащитник принял участие в 16 матчах английской Премьер-лиги, в которых отдал одну результативную передачу.

«Ливерпуль» в 24 матчах набрал 54 очка и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.

Видеообзор матча 25-го тура АПЛ «Бёрнли» — «Ливерпуль»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
Клопп: нет никаких шансов, что Милнер завершит карьеру
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022