«Динамо» сыграло вничью с «Вендсюсселом». Тюкавин оформил дубль за 11 минут

Сегодня, 15 февраля, состоялся товарищеский матч между московским «Динамо» и датским «Вендсюсселом». Противостояние завершилось со счётом 2:2.

Счёт в игре на 16-й минуте открыл Панайотис Арменакас после паса Лукаса Йенсена. На 19-й минуте Константин Тюкавин сравнял счёт после паса Себастьяна Шиманьского. Затем Тюкавин отличился после паса Клинтона Н'Жье. На 58-й минуте Зандер Хилтофт установил итоговый счёт в игре — 2:2.

26 февраля «Динамо» возобновит сезон в Российской Премьер-Лиге встречей с подмосковными «Химками» в гостях. 1 марта московская команда дома встретится с «Нижним Новгородом» в 1/8 финала Кубка России.



После 18 туров «Динамо» с 36 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России. Лидером соревнований является «Зенит», набравший 38 очков.