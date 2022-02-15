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«Динамо» сыграло вничью с «Вендсюсселом». Тюкавин оформил дубль за 11 минут

«Динамо» сыграло вничью с «Вендсюсселом». Тюкавин оформил дубль за 11 минут
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Сегодня, 15 февраля, состоялся товарищеский матч между московским «Динамо» и датским «Вендсюсселом». Противостояние завершилось со счётом 2:2.

Счёт в игре на 16-й минуте открыл Панайотис Арменакас после паса Лукаса Йенсена. На 19-й минуте Константин Тюкавин сравнял счёт после паса Себастьяна Шиманьского. Затем Тюкавин отличился после паса Клинтона Н'Жье. На 58-й минуте Зандер Хилтофт установил итоговый счёт в игре — 2:2.

26 февраля «Динамо» возобновит сезон в Российской Премьер-Лиге встречей с подмосковными «Химками» в гостях. 1 марта московская команда дома встретится с «Нижним Новгородом» в 1/8 финала Кубка России.

После 18 туров «Динамо» с 36 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России. Лидером соревнований является «Зенит», набравший 38 очков.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
15 февраля 2022, вторник. 17:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
2 : 2
Вендсюссель
Йёрринг, Дания
0:1 Арменакас – 16'   1:1 Тюкавин – 19'   2:1 Тюкавин – 30'   2:2 Хилтофт – 58'
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