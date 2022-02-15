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«Спортинг» — «Манчестер Сити». Платная прямая трансляция
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«Манчестер Сити» заинтересован в подписании полузащитника «Барселоны»

«Манчестер Сити» заинтересован в подписании полузащитника «Барселоны»
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20-летний полузащитник «Барселоны» Нико Гонсалес может покинуть каталонский клуб.

Как сообщает Marca, в подписании игрока заинтересованы три клуба английской Премьер-лиги, одна команда из немецкой Бундеслиги и ещё одна из итальянской Серии А. Отмечается, что за игроком пристально следит «Манчестер Сити».

«Барселона» хочет продлить контракт с Нико. Сам игрок также хотел бы остаться в клубе. Однако финансовые проблемы могут вынудить сине-гранатовых расстаться с хавбеком.

Гонсалес является воспитанником каталонцев. Контракт игрока с «Барсой» рассчитан до июня 2024 года, в нём прописана сумма отступных за футболиста. Клаусула составляет € 500 млн. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость хавбека — € 20 млн.

Видеообзор матча 24-го тура Примеры «Эспаньол» — «Барселона»:

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