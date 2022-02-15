«Манчестер Сити» заинтересован в подписании полузащитника «Барселоны»

20-летний полузащитник «Барселоны» Нико Гонсалес может покинуть каталонский клуб.
Как сообщает Marca, в подписании игрока заинтересованы три клуба английской Премьер-лиги, одна команда из немецкой Бундеслиги и ещё одна из итальянской Серии А. Отмечается, что за игроком пристально следит «Манчестер Сити».
«Барселона» хочет продлить контракт с Нико. Сам игрок также хотел бы остаться в клубе. Однако финансовые проблемы могут вынудить сине-гранатовых расстаться с хавбеком.
Гонсалес является воспитанником каталонцев. Контракт игрока с «Барсой» рассчитан до июня 2024 года, в нём прописана сумма отступных за футболиста. Клаусула составляет € 500 млн. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость хавбека — € 20 млн.
Видеообзор матча 24-го тура Примеры «Эспаньол» — «Барселона»:
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