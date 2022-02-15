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«Спортинг» — «Манчестер Сити». Платная прямая трансляция
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Фердинанд: Гвардиола показал средний палец всей АПЛ. И он делает это без хорошего форварда

Фердинанд: Гвардиола показал средний палец всей АПЛ. И он делает это без хорошего форварда
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд высказался о лидерстве «Манчестер Сити» в английской Премьер-лиге.

«С точки зрения количества очков ещё ничего не закончилось, но думаю, «Манчестер Сити» выглядит слишком спокойно в своих матчах. «Сити» выглядит так, как будто у них всегда всё под контролем. У них нет сложных игр или моментов, когда ты думаешь: «Боже мой, у них не получится, их обыграют». У них всё спокойно.

Кстати, Пеп Гвардиола делает это без хорошего нападающего. По сути, он показал средний палец всей лиге и всем СМИ, которые сомневались в нём в начале сезона», — цитирует Фердинанда Daily Mail со ссылкой на подкаст Five with Vibe.

После 25 сыгранных туров «Манчестер Сити» располагается на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2021/2022. «Горожане» имеют в своём активе 63 очка. В тройку также входят «Ливерпуль» (54) и «Челси» (47).

Видеообзор матча 25-го тура АПЛ «Норвич» — «Манчестер Сити»:

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