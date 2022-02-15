Доннарумма: на «ПСЖ» возлагают большие надежды. Мы способны на великие дела

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма рассказал о тренировках с нападающими Лионелем Месси, Килианом Мбаппе и Неймаром, а также отметил настрой команды на борьбу в Лиге чемпионов УЕФА.
«Я уже привык тренироваться с Месси, Мбаппе и Неймаром. Делаю всё возможное, чтобы им было как можно труднее забивать.
Очевидно, на нас возлагают большие надежды. Но давайте признаем, что мы хорошо справляемся с этим давлением. Мы знаем, что способны на великие дела. Мы спокойны, усердно работаем индивидуально и в команде, чтобы пройти как можно дальше и, возможно, выиграть Лигу чемпионов», — приводит слова Доннаруммы The Telegraph.
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «ПСЖ» — «Реал» состоится сегодня, 15 февраля, во Франции. Начало встречи — в 23:00 мск. Ответная игра пройдёт 9 марта в Испании.
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