Экс-президент Франции Николя Саркози и актёр Том Холланд посетят матч «ПСЖ» — «Реал» в ЛЧ

На первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Пари Сен-Жермен» — «Реал» ожидается ряд высокопоставленных гостей, сообщает RMC Sport.



По информации источника, за встречей на стадионе будут наблюдать бывший президент Франции Николя Саркози, мэр Парижа Анн Идальго, министр образования Франции Жан-Мишель Бланкер, бизнесмен Франсуа Пино и главный тренер сборной Франции Дидье Дешам, а также актёр и звезда «Человека-паука» Том Холланд, французские кинозвёзды Лейла Бехти, Тахар Рахим и Адель Экзаркопулос. Также матч посетят уроженец Парижа DJ Snake и французская исполнительница Vitaa.



Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «ПСЖ» — «Реал» состоится сегодня, 15 февраля, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Начало встречи — в 23:00 мск. Ответная игра пройдёт 9 марта в Мадриде (Испания).