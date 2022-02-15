Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спортинг» — «Манчестер Сити». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-президент Франции Николя Саркози и актёр Том Холланд посетят матч «ПСЖ» — «Реал» в ЛЧ

Экс-президент Франции Николя Саркози и актёр Том Холланд посетят матч «ПСЖ» — «Реал» в ЛЧ
Комментарии

На первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Пари Сен-Жермен» — «Реал» ожидается ряд высокопоставленных гостей, сообщает RMC Sport.

По информации источника, за встречей на стадионе будут наблюдать бывший президент Франции Николя Саркози, мэр Парижа Анн Идальго, министр образования Франции Жан-Мишель Бланкер, бизнесмен Франсуа Пино и главный тренер сборной Франции Дидье Дешам, а также актёр и звезда «Человека-паука» Том Холланд, французские кинозвёзды Лейла Бехти, Тахар Рахим и Адель Экзаркопулос. Также матч посетят уроженец Парижа DJ Snake и французская исполнительница Vitaa.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «ПСЖ» — «Реал» состоится сегодня, 15 февраля, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Начало встречи — в 23:00 мск. Ответная игра пройдёт 9 марта в Мадриде (Испания).

Новость по теме
Доннарумма: на «ПСЖ» возлагают большие надежды. Мы способны на великие дела
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022