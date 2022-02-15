75% футболистов выступили за проведение чемпионата мира раз в четыре года
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Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) провела опрос среди футболистов по поводу возможного проведения чемпионата мира раз в два года.
Как сообщает The Guardian, 75% игроков выступили за сохранение нынешнего формата турнира – с его проведением каждые четыре года. 77% европейских и азиатских спортсменов хотят сохранить всё как есть.
В Америке проведение чемпионата мира раз в четыре года поддержали 63% опрошенных футболистов. В Африке же за нынешний формат выступают 49% спортсменов.
Ранее ФИФА опубликовала результаты опроса, который показал, что больше половины респондентов хотели бы, чтобы ЧМ проводился чаще.
Предстоящий чемпионат мира в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
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