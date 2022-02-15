«Манчестер Юнайтед» — «Брайтон»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:15
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В ночь с 15 на 16 февраля мск состоится матч «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча перенесённого 18-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 23:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон».
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Питер Бэнкс. Ему будут помогать ассистенты Нил Дэвис и Николас Хоптон. Резервный рефери – Кевин Френд.
«Манчестер Юнайтед» набрал 40 очков в 24 матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Брайтон» (33) находится на девятой строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (63).
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