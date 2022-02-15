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«Спартак» привлёк к тренировкам с основой 21-летнего защитника Илью Агапова

«Спартак» привлёк к тренировкам с основой 21-летнего защитника Илью Агапова
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«Спартак» пригласил на тренировочный сбор команды в Турции 21-летнего защитника «Спартака-2» Илью Агапова, сообщается на официальном сайте московского клуба.

Напомним, сегодня, 15 февраля, «Спартак» начал работу на третьем подготовительном сборе. Команда провела тренировку в Белеке под руководством главного тренера Паоло Ваноли. В Турцию с командой не прилетели защитники Павел Маслов и Илья Кутепов. Павел остался в Москве для планового обследования, а Илья восстанавливается после повреждения.

Московский «Спартак» набрал 23 очка в 18 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидирует в соревнованиях санкт-петербургский «Зенит», набравший 38 очков в 18 встречах.

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