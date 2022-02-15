«Спартак» привлёк к тренировкам с основой 21-летнего защитника Илью Агапова
Поделиться
«Спартак» пригласил на тренировочный сбор команды в Турции 21-летнего защитника «Спартака-2» Илью Агапова, сообщается на официальном сайте московского клуба.
Напомним, сегодня, 15 февраля, «Спартак» начал работу на третьем подготовительном сборе. Команда провела тренировку в Белеке под руководством главного тренера Паоло Ваноли. В Турцию с командой не прилетели защитники Павел Маслов и Илья Кутепов. Павел остался в Москве для планового обследования, а Илья восстанавливается после повреждения.
Московский «Спартак» набрал 23 очка в 18 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидирует в соревнованиях санкт-петербургский «Зенит», набравший 38 очков в 18 встречах.
Новость по теме«Спартак» отправился на заключительный зимний сбор в Турцию
Комментарии
- 15 февраля 2022
-
20:45
-
20:31
-
20:15
-
20:15
-
19:58
-
19:58
-
19:57
-
19:55
-
19:43
-
19:40
-
19:18
-
19:16
-
18:56
-
18:50
-
18:43
-
18:34
-
18:29
-
18:10
-
17:53
-
17:47
-
17:38
-
17:37
-
17:35
-
17:20
-
17:11
-
16:55
-
16:44
-
16:37
-
16:23
-
16:15
-
16:14
-
16:08
-
15:59
-
15:54
-
15:30
Партнерский контент