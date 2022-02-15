Хабиб: за несколько месяцев до ухода из «Реала» и «Ювентуса» Роналду рассказывал об этом

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о нападающем «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.



«Ему 37 лет, это не лучший возраст, но своей игрой, энергией, опытом он оказывает влияние на всю команду. У «Манчестер Юнайтед» очень хорошая и сильная команда.



В следующем сезоне, думаю, «МЮ» будет хорошо играть. Новые футболисты пока что не сыгрались, но в следующем сезоне «Манчестер Юнайтед» станет большой проблемой для других клубов.



Я собираюсь поговорить с Роналду. Помню, как за несколько месяцев до ухода из «Реала» он рассказал мне об этом. Подобная ситуация была и с «Ювентусом». Но я не говорю об этом в СМИ, я же не журналист Sky Sports.



Спрошу о его планах. Честно говоря, хочу, чтобы он остался», — цитирует Нурмагомедова Manchester Evening News со ссылкой на Sky Sports.



Роналду не может забить на протяжении шести матчей подряд. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги он провёл 20 матчей, забил восемь голов и сделал три результативные передачи.

Видеообзор матча 25-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон»:

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