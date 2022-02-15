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«Манчестер Юнайтед» попробует купить Кейна, если клуб возглавит Почеттино

«Манчестер Юнайтед» попробует купить Кейна, если клуб возглавит Почеттино
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Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн может перейти в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает The Telegraph, в случае если «красных дьяволов» возглавит Маурисио Почеттино, который сейчас работает в «Пари Сен-Жермен», то манчестерский клуб попытается подписать Кейна. Сам игрок хотел бы снова поработать с аргентинским специалистом.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Гарри Кейн сыграл в 21 матче, в котором забил пять голов и отдал две результативные передачи.

Ранее стало известно, что Почеттино может покинуть «ПСЖ». Причиной ухода Почеттино может стать желание тренера найти новый вызов. В декабре «Манчестер Юнайтед» хотел назначить Почеттино главным тренером команды вместо Уле-Гуннара Сульшера, но «ПСЖ» не отпустил своего наставника.

Видеообзор матча 25-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон»:

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