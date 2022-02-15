Гендиректор «Шахтёра» — о ситуации на Донбассе: новости читаем, но сохраняем спокойствие

Генеральный директор донецкого «Шахтёра» Сергей Палкин прокомментировал напряжённую ситуацию на границе России и Украины.
«Обстановка в целом нормальная, новости читаем, но сохраняем спокойствие. Ситуацию мониторим и на данный момент не видим каких-либо поводов для повышенного беспокойства. Команда тренируется и входит в завершающую стадию сборов.Предстоит ещё три товарищеских матча, и затем возвращаемся в Киев и продолжим подготовку к первому матчу с «Металлистом 1925» в Святошино.
Я буду в Киеве уже в пятницу, 18-го, а команда и тренерский штаб днём позднее – 19 февраля. Насколько мне известно, Ринат Леонидович будет ещё раньше – 16 февраля у него запланирована рабочая поездка в Мариуполь. Поэтому хочу всех, кто беспокоится, успокоить. Все наши внутренние клубные службы работают в обычном режиме. Мы возвращаемся и готовимся к продолжению чемпионата», — цитирует Палкина пресс-служба «горняков».
- 15 февраля 2022
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