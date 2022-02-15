Эльдор Шомуродов: предпоследний год в «Ростове» я провёл очень хорошо. Затем играл плохо

Нападающий «Ромы» Эльдор Шомуродов рассказал об адаптации к чемпионату Италии.
«Предпоследний год в «Ростове» я провёл очень хорошо. Затем полгода играл плохо. На то имелись свои причины. Но у меня всё равно было желание играть в Европе. Пришлось нелегко. Когда не забиваешь, трудно попасть в Европу. Но «Дженоа» в меня поверил, спасибо клубу за это. Они купили меня у «Ростова».
Я согласился на переход, потому что это был первый шаг к мечте – заиграть в Европе. Мне было важно начать не в топ-клубе, а там, где я мог бы попасть в состав. Первый год был тяжёлым. В России и Узбекистане менталитет похожий, а в Европе он совсем другой. Поэтому первые два-три месяца было непросто, но потом начал привыкать. Сейчас уже хорошо понимаю, как люди здесь думают», — цитирует Шомуродова сайт УЕФА.
- 15 февраля 2022
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