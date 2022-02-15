Погба ещё не определился со своим будущим. Контракт с «МЮ» истекает летом

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба ещё не определился со своим будущим.



Как сообщает в «Твиттере» журналист Фабрицио Романо, футболист не торопится с решением. У француза нет договорённости о переходе в другой клуб, и он не сообщил «Манчестер Юнайтед» решение по продлению контракта. Действующее соглашение полузащитника с клубом рассчитано до июня 2022 года.



Ранее сообщалось, что Погба хочет перейти в мадридский «Реал». Также утверждалось, что «красные дьяволы» смирились с тем, что хавбек желает уйти, поэтому не будут его удерживать.



28-летний Погба выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2016 года, перейдя из «Ювентуса» за € 100 млн. В нынешнем сезоне полузащитник в 11 матчах английской Премьер-лиги забил один гол и отдал семь результативных передач. С 2012 по 2016 год Погба выступал в составе итальянского «Ювентуса», с которым доходил до финала Лиги чемпионов в 2015 году.

Видеообзор матча 25-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.