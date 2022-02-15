«Реал» и «ПСЖ» объявили стартовые составы на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «Пари Сен-Жермен» и «Реала» на матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Игра состоится на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «ПСЖ» — «Реал».
«ПСЖ»: Доннарумма, Мендеш, Кимпембе, Маркиньос, Хакими, Верратти, Паредес, Данилу, Ди Мария, Мбаппе, Месси.
Запасные: Навас, Дагба, Диалло, Керер, Курзава, Дракслер, Гейе, Эрерра, Симонс, Вейналдум, Икарди, Неймар.
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди, Каземиро, Кроос, Модрич, Асенсио, Бензема, Винисиус Жуниор.
Запасные: Лунин, Начо, Марсело, Васкес, Вальверде, Себальос, Камавинга, Иско, Родриго, Бэйл, Азар, Йович.
Матч обслужит бригада арбитров из Италии. Главным судьёй назначен Даниэле Орсато. Помогать ему будут Чиро Карбоне и Алессандро Джаллатини. Резервный рефери – Даниэле Киффи. За VAR будут отвечать Марко Ди Белло и его ассистент Массилиано Иррати.
- 15 февраля 2022
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