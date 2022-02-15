Симоне Индзаги: на бумаге «Ливерпуль» является фаворитом

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

«Я думаю, что английские клубы очень сильны. Все они выиграли свои группы, кроме «Челси». «Ливерпуль» — одна из лучших команд в Европе, но наши ребята заслуживают того, чтобы противостоять им. Мы уже много лет не играли в 1/8 финала. На бумаге «Ливерпуль» является фаворитом, но нам надо показать свою игру. Я попрошу ребят выйти на поле и играть в наш футбол со свободным умом, демонстрируя наши идеи.

Мы провели хорошую игру в субботу с сильным «Наполи». Думаю, что мы провели нормальный первый тайм, ранний пенальти помешал нам, но мы остались в игре и во втором тайме относились по-другому, пытаясь выиграть матч», — цитирует Индзаги Football Italia.