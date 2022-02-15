Широков: даже сравнивать Вагнера Лава и Азмуна глупо. Там и скорость, и техника

Бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Роман Широков поделился мнением об экс-игроке армейцев Вагнере Лаве и бывшем форварде «Зенита» Сердаре Азмуне. Напомним, эти футболисты являются лучшими бомбардирами-легионерами Российской Премьер-Лиги.



«Даже сравнивать глупо. Вагнер на три головы выше. Там и скорость, и техника, координация — Игнашевич ему как из пушки пулял — а Вагнер любой мяч останавливал. Вагнер более разносторонний, умел всё, при том, что не всегда, думаю, хотел», — приводит слова Широкова «Рейтинг Букмекеров».

Напомним, 30 января «Зенит» объявил о договорённости с «Байером» по досрочному переходу Азмуна. Позже немецкий клуб объявлял, что Азмун подписал предварительный контракт, который вступит в силу летом 2022 года — после истечения соглашения с «Зенитом». Однако затем стороны решили осуществить этот трансфер зимой.