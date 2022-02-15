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Мерсон: не понимаю одержимость «МЮ» Почеттино. Он упустил победу в чемпионате Франции

Мерсон: не понимаю одержимость «МЮ» Почеттино. Он упустил победу в чемпионате Франции
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Бывший полузащитник «Арсенала» и сборной Англии Пол Мерсон высказался о возможности приглашения главного тренера «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино в «Манчестер Юнайтед».

«Я не понимаю, почему «Манчестер Юнайтед» ждёт Маурисио Почеттино. Если он не выиграет Лигу чемпионов с «Пари Сен-Жермен», зачем им пытаться его подписать?

Не забывайте, что он не смог выиграть чемпионат Франции в прошлом сезоне. А ведь это практически невозможно. Все говорят, что «МЮ» нужно пробовать подписать Почеттино, но я не понимаю зачем.

Чего он добился? Он вывел «Тоттенхэм» в финал Лиги чемпионов, его команда заняла третье место в Премьер-лиге. «ПСЖ» взял Почеттино ради победы в ЛЧ, но не думаю, что у него есть шансы в этом сезоне. Поэтому я не понимаю эту одержимость Почеттино», — цитирует Мерсона Sky Sports.

Видеообзор матча 25-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон»:

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