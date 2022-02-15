Мерсон: не понимаю одержимость «МЮ» Почеттино. Он упустил победу в чемпионате Франции

Бывший полузащитник «Арсенала» и сборной Англии Пол Мерсон высказался о возможности приглашения главного тренера «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино в «Манчестер Юнайтед».
«Я не понимаю, почему «Манчестер Юнайтед» ждёт Маурисио Почеттино. Если он не выиграет Лигу чемпионов с «Пари Сен-Жермен», зачем им пытаться его подписать?
Не забывайте, что он не смог выиграть чемпионат Франции в прошлом сезоне. А ведь это практически невозможно. Все говорят, что «МЮ» нужно пробовать подписать Почеттино, но я не понимаю зачем.
Чего он добился? Он вывел «Тоттенхэм» в финал Лиги чемпионов, его команда заняла третье место в Премьер-лиге. «ПСЖ» взял Почеттино ради победы в ЛЧ, но не думаю, что у него есть шансы в этом сезоне. Поэтому я не понимаю эту одержимость Почеттино», — цитирует Мерсона Sky Sports.
Видеообзор матча 25-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон»:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 15 февраля 2022
-
22:19
-
22:14
-
22:13
-
21:54
-
21:49
-
21:48
-
21:48
-
21:20
-
21:13
-
21:10
-
21:04
-
21:00
-
20:53
-
20:50
-
20:45
-
20:31
-
20:15
-
20:15
-
19:58
-
19:58
-
19:57
-
19:55
-
19:43
-
19:40
-
19:18
-
19:16
-
18:56
-
18:50
-
18:43
-
18:34
-
18:29
-
18:10
-
17:53
-
17:47
-
17:38