Ули Хёнесс: игроки «Баварии» читают в газетах только то, что они лучше всех

Почётный президент «Баварии» Ули Хёнесс поделился мнением о проблемах мюнхенской команды.



«Думаю, что проблема клуба на данный момент заключается в том, что наши игроки в газетах читают только то, что они лучше всех и никто не может их победить. Атмосфера очень хорошая, может быть, даже слишком. Недостаточно трения. Меня беспокоят поражения, но пока мы на шесть очков впереди в Бундеслиге, всё в порядке. Наши игроки всегда кажутся немного небрежными в матчах с более слабыми соперниками, но с «Зальцбургом» такого не будет», — приводит слова Хёнесса Get German Football News.

Мюнхенская «Бавария» набрала 52 очка в 22 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022.