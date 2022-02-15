Нападающий «Ромы» Эльдор Шомуродов рассказал о работе с Жозе Моуринью.

«С первых дней стало понятно, что Моуриньо ставит большие задачи и нацелен эти задачи выполнять. Очень требовательный в игровом плане и в плане дисциплины. Хочет побеждать в каждой игре и старается, чтобы футболисты стремились к тому же. Сейчас мы больше работаем над тактикой. Он показывает, как всё надо делать, и требует, чтобы мы в каждой игре выкладывались на все сто. Конечно, больше забивать тоже требует.

Когда я забил, был мой первый официальный матч за «Рому». Меня, по-моему, уже готовились заменить. Был рад забить в дебютной встрече и дать команде шанс выйти в Лигу конференций. Это были очень приятные эмоции. Посвятил тот гол бабушке. У неё накануне был день рождения. Я хотел поздравить её таким образом», — цитирует Шомуродова пресс-служба УЕФА.