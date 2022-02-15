«Кристал Пэлас» и «Уотфорд» следят за ситуацией с продлением контракта Милнера

36-летний полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер может летом покинуть клуб.



Как сообщает Fichajes, «Кристал Пэлас» и «Уотфорд» следят за ситуацией с продлением контракта хавбека. Действующее соглашение Милнера с «Ливерпулем» истекает 30 июня 2022 года. В случае если мерсисайдцам не удастся продлить контракт с игроком, «орлы» и «шершни» готовы подписать его в качестве свободного агента.



Ранее стало известно, что красные предлагают хавбеку пролонгировать действующее соглашение на год. Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп хочет сохранить англичанина в команде.



Напомним, Милнер выступает за «Ливерпуль» с 2015 года. В нынешнем сезоне 36-летний полузащитник принял участие в 16 матчах английской Премьер-лиги, в которых отдал одну результативную передачу.

Видеообзор матча 25-го тура АПЛ «Бёрнли» — «Ливерпуль»:

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