Глава «ПСЖ»: Мбаппе горд играть за этот клуб. Он — великий чемпион со стальным характером
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Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи поделился мнением о нападающем парижского клуба Килиане Мбаппе.
«Мбаппе — великий чемпион со стальным характером. Он образцовый профессионал, и я могу подтвердить, что он думает лишь об обеде в матчах с «Реалом». Он горд играть за «ПСЖ», за этот город. Он всегда будет этим гордиться», — приводит слова Аль-Хелаифи Canal+.
Напомним, Мбаппе перешёл в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году. В нынешнем сезоне 23-летний футболист принял участие в 22 матчах французской Лиги 1, забил 12 голов и отдал 9 результативных передач. С 2017 года Мбаппе вызывается в национальную команду Франции. Ранее сообщалось, что предстоящим летом Мбаппе должен стать футболистом мадридского «Реала» на правах свободного агента.
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