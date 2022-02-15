«Реал» заинтересован в подписании защитника «Вильярреала»

Защитник «Вильярреала» Хуан Фойт может сменить команду. В услугах 24-летнего игрока заинтересован мадридский «Реал», сообщает Calciomercato.com.



Фойт выступает на постоянной основе за «Вильярреал» с 2021 года, куда перешёл из «Тоттенхэм Хотспур» за € 15 млн. Контракт игрока с «жёлтой субмариной» рассчитан до 30 июня 2026 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость аргентинского футболиста составляет € 20 млн.



В нынешнем розыгрыше испанской Примеры сезона-2021/2022 Фойт сыграл в 17 матчах, в которых не сумел отметиться результативными действиями.



После 24 сыгранных туров мадридский «Реал» располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Сливочные» имеют в своём активе 54 очка. «Вильярреал» (36) – на 7-м месте в таблице.

Видеообзор матча 24-го тура Примеры «Вильярреал» — «Реал»:

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