Полиция хотела арестовать Роналду в 2019 году по делу об изнасиловании модели Майорги

Полиция Лас-Вегаса хотела в 2019 году арестовать на тот момент форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду по делу об изнасиловании модели Кэтрин Майорги, сообщает The Sun. Сейчас португалец защищает цвета «Манчестер Юнайтед».



По информации источника, полицейские считали, что у них достаточно доказательств для предъявления обвинений и ареста футболиста. Однако окружной прокурор Стив Волфсон отказался возбуждать дело. Ранее стало известно, что юристы Роналду пытаются запретить публикацию документов полиции Лас-Вегаса по делу об изнасиловании Майорги.



Напомним, Майорга утверждает, что Криштиану Роналду изнасиловал её в 2009 году в отеле в Лас-Вегасе. По её словам, португалец заплатил ей $ 375 тыс. за молчание. В дальнейшем Роналду подтвердил это.



В 2018 году Майорга подала в суд на Роналду, однако прокуратура Лас-Вегаса не нашла состава преступления и сняла обвинения против португальского футболиста.

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