Никита Хайкин: жизнь в Норвегии превратилась в приключение

Голкипер «Будё-Глимт» и сборной России Никита Хайкин рассказал о выступлениях за скандинавский клуб.
«Я провожу в Норвегии уже третий сезон. Жизнь тут превратилась в приключение. Я ожидал гораздо меньшего. Здесь прекрасно всё: место, культура, сама Норвегия и сам клуб. Когда я только переехал, мы не хватали звёзд с неба. В моём дебютном сезоне команда стала второй, это лишь спровоцировало дальнейшие успехи.
Весь город был счастлив, когда команда взяла серебро. После этого мы стали двукратными чемпионами страны. Представляете — два года подряд мы выиграли золото. Мы играли с «Ромой» и «Миланом» — ни у кого из ребят не было опыта в еврокубках, но эти встречи сделали нас сильнее как личностей, так и как команду», — приводит слова Хайкина The Herald.
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