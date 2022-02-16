«ПСЖ» — «Реал»: Месси не реализовал пенальти

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси не реализовал пенальти в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

На 61-й минуте Даниэль Карвахаль сбил Килиана Мбаппе в штрафной. После этого нарушения был назначен пенальти. К мячу подошёл аргентинец Лионель Месси. Нападающий пробил в нижний правый угол. Вратарь мадридского клуба Тибо Куртуа отбил удар форварда. Напомним, ранее Лионель Месси выступал за каталонскую «Барселону».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Напомним, «ПСЖ» на групповом этапе набрал 11 очков и занял второе место в своём квартете, уступив по очкам лишь «Манчестер Сити» (12). «Реал», набрав 15 очков, выиграл группу с «Интером», «Шерифом» и «Шахтёром».