«ПСЖ» обыграл «Реал» благодаря голу Мбаппе на 94-й минуте. Месси не реализовал пенальти

Сегодня, 16 февраля, проходил первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Пари Сен-Жермен» и мадридским «Реалом». Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу парижан.
На 61-й минуте Даниэль Карвахаль сбил Килиана Мбаппе в штрафной. После этого нарушения был назначен пенальти. К мячу подошёл аргентинец Лионель Месси. Нападающий пробил в нижний правый угол. Вратарь мадридского клуба Тибо Куртуа отбил удар форварда. На 94-й минуте нападающий французского клуба Килиан Мбаппе вывел свою команду вперёд.
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами пройдёт в Мадриде 9 марта. Напомним, «ПСЖ» на групповом этапе набрал 11 очков и занял второе место в своём квартете, уступив по очкам лишь «Манчестер Сити» (12). «Реал», набрав 15 очков, выиграл группу с «Интером», «Шерифом» и «Шахтёром».
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