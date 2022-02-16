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«Манчестер Юнайтед» победил «Брайтон» в перенесённом матче 18-го тура АПЛ

«Манчестер Юнайтед» победил «Брайтон» в перенесённом матче 18-го тура АПЛ
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В Манчестере (Англия) на стадионе «Олд Траффорд» состоялся отложенный матч 18-го тура чемпионата Англии, в котором «Манчестер Юнайтед» принимал «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Счёт в матче был открыт лишь во втором тайме – на 51-й минуте отличился португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, прервавший безголевую серию из пяти матчей. Спустя две минуты «Брайтон» остался в меньшинстве после удаления защитника Льюиса Данка, а окончательный счёт был установлен на 7-й компенсированной к основному времени минуте другим португальским футболистом «манкунианцев» — Бруну Фернандешем.

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Таким образом, «Манчестер Юнайтед» сумел прервать серию из трёх ничейных результатов со счётом 1:1. Подопечные Ральфа Рангника вернулись на четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея в своём активе 43 очка в 25 матчах.

Турнирная таблица АПЛ сезона-2021/2022.
Англия - Премьер-лига. 18-й тур
15 февраля 2022, вторник. 23:15 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 0
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 Роналду – 51'   2:0 Фернандеш – 90+7'
Удаления: нет / Данк – 54'
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