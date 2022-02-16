«Манчестер Юнайтед» победил «Брайтон» в перенесённом матче 18-го тура АПЛ

В Манчестере (Англия) на стадионе «Олд Траффорд» состоялся отложенный матч 18-го тура чемпионата Англии, в котором «Манчестер Юнайтед» принимал «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Счёт в матче был открыт лишь во втором тайме – на 51-й минуте отличился португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, прервавший безголевую серию из пяти матчей. Спустя две минуты «Брайтон» остался в меньшинстве после удаления защитника Льюиса Данка, а окончательный счёт был установлен на 7-й компенсированной к основному времени минуте другим португальским футболистом «манкунианцев» — Бруну Фернандешем.

1:0. Роналду («Манчестер Юнайтед») наносит шикарный удар!

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Данк («Брайтон») удален за «фол последней надежды».

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Таким образом, «Манчестер Юнайтед» сумел прервать серию из трёх ничейных результатов со счётом 1:1. Подопечные Ральфа Рангника вернулись на четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея в своём активе 43 очка в 25 матчах.