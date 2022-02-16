«Манчестер Юнайтед» победил «Брайтон» в перенесённом матче 18-го тура АПЛ

В Манчестере (Англия) на стадионе «Олд Траффорд» состоялся отложенный матч 18-го тура чемпионата Англии, в котором «Манчестер Юнайтед» принимал «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
Счёт в матче был открыт лишь во втором тайме – на 51-й минуте отличился португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, прервавший безголевую серию из пяти матчей. Спустя две минуты «Брайтон» остался в меньшинстве после удаления защитника Льюиса Данка, а окончательный счёт был установлен на 7-й компенсированной к основному времени минуте другим португальским футболистом «манкунианцев» — Бруну Фернандешем.
1:0. Роналду («Манчестер Юнайтед») наносит шикарный удар!
Смотри Английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
Данк («Брайтон») удален за «фол последней надежды».
Смотри Английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
Таким образом, «Манчестер Юнайтед» сумел прервать серию из трёх ничейных результатов со счётом 1:1. Подопечные Ральфа Рангника вернулись на четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея в своём активе 43 очка в 25 матчах.
- 16 февраля 2022
-
01:10
-
00:54
-
00:53
-
00:42
-
00:28
-
00:21
-
00:21
-
00:20
-
00:11
-
00:09
- 15 февраля 2022
-
23:50
-
23:50
-
23:46
-
23:41
-
23:33
-
23:33
-
23:19
-
23:17
-
23:12
-
23:09
-
22:52
-
22:48
-
22:43
-
22:42
-
22:31
-
22:30
-
22:19
-
22:14
-
22:13
-
21:54
-
21:49
-
21:48
-
21:48
-
21:20
-
21:13